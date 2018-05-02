Facebook запустить сервіс для онлайн-знайомств
Середа, 2 травня 2018, 10:15
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Facebook планує запустити систему онлайн-знайомств.
Про це повідомив засновник соцмережі Марк Цукерберг, передає Reuters.
Цукерберг зазначив, що близько 200 мільйонів користувачів Facebook вважають себе самотніми і "з цим можна щось зробити".
Сервіс повинен запуститися скоро. Передбачається, що він повинен допомогти соцмережі повернути популярність серед молодих користувачів і змусити людей частіше заходити на сайт.
Користувачі Facebook можуть встановлювати статус своїх відносин з лютого 2004 року.