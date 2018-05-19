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Український лоукостер почне польоти 19 травня

Субота, 19 травня 2018, 11:25
 

Перший український лоукостер SkyUp почне виконувати чартерні рейси для туроператора Join UP! вже 19 травня.

Про це повідомляє avianews.com.

Відзначається, що польоти будуть виконуватися літаком, який так і не встигли перефарбувати в корпоративні кольори українського перевізника.

Літак був повернутий з перефарбовування в Братиславі в Жуляни.

Другий літак компанії приступить до виконання чартерних рейсів 25 травня.

Зараз він знаходиться в Стамбулі на перефарбування.

Раніше повідомлялося, що SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів, але польоти він мав почати виконувати пізніше.

Економічна правда

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