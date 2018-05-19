Український лоукостер почне польоти 19 травня
Субота, 19 травня 2018, 11:25
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Перший український лоукостер SkyUp почне виконувати чартерні рейси для туроператора Join UP! вже 19 травня.
Про це повідомляє avianews.com.
Відзначається, що польоти будуть виконуватися літаком, який так і не встигли перефарбувати в корпоративні кольори українського перевізника.
Літак був повернутий з перефарбовування в Братиславі в Жуляни.
Другий літак компанії приступить до виконання чартерних рейсів 25 травня.
Зараз він знаходиться в Стамбулі на перефарбування.
Раніше повідомлялося, що SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів, але польоти він мав почати виконувати пізніше.
Економічна правда