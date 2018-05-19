Український лоукостер почне польоти 19 травня

Перший український лоукостер SkyUp почне виконувати чартерні рейси для туроператора Join UP! вже 19 травня.

Про це повідомляє avianews.com.

Відзначається, що польоти будуть виконуватися літаком, який так і не встигли перефарбувати в корпоративні кольори українського перевізника.

Літак був повернутий з перефарбовування в Братиславі в Жуляни.

Другий літак компанії приступить до виконання чартерних рейсів 25 травня.

Зараз він знаходиться в Стамбулі на перефарбування.

Раніше повідомлялося, що SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів, але польоти він мав почати виконувати пізніше.

Економічна правда