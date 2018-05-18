11 компаній зацікавилися новим маршрутом імпорту газу в Україну

11 європейських компаній та українських газових трейдерів зацікавилися транспортуванням газу по Трансбалканському трубопроводу, що з'єднує Румунію та Україну.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

"Трубопровід "Транзит-1", який є одним з трьох трубопроводів Трансбалканського маршруту, сьогодні використовується для транспортування природного газу з РФ до Болгарії, причому довгостроковий контракт на бронювання цього трубопроводу "Газпромом" на території Румунії завершився в 2016 році", - йдеться в повідомленні.

Загальна потужність трубопроводу - до 10 млрд кубометрів газу на рік, що вдвічі перевищує запропоновані потужності, відзначили в компанії.

Відзначається, що "Укртрансгаз" готується до переходу на прямі взаємовідносини з суміжними операторами ГТС на всіх міжнародних точках входу/виходу.

Це стане можливим у 2020 році після закінчення транзитного контракту з "Газпромом", заявляє оператор.

"10-річний план розвитку оператора ГТС Румунії компанії SNTGN Transgaz SA включає проект з'єднання національної ГТС і румунських офшорних родовищ газу з трубопроводом "Транзит-1". Оператори ГТС Румунії та України також домовилися про реконструкцію ГВС "Ісакча-1", що дозволить поліпшити точність вимірювання газу і забезпечить можливість двостороннього потоку газу в цій точці з'єднання систем", - уклали в компанії.

Економічна правда