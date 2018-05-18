Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися
П'ятниця, 18 травня 2018, 17:30
powered by lun.ua
18 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,11-26,13 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,11-26,13 гривні;
Євро - 30,69-30,72 гривні;
Російський рубль - 0,4175-0,4181 гривні.
Нагадаємо, 18 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,14-26,16 гривні за долар.
Економічна правда