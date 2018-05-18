Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

П'ятниця, 18 травня 2018, 17:30
 

18 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,11-26,13 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,11-26,13 гривні;

Євро - 30,69-30,72 гривні;

Російський рубль - 0,4175-0,4181 гривні.

Нагадаємо, 18 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,14-26,16 гривні за долар.

Економічна правда

powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті