Гройсман хоче зберегти контрольний пакет "Турбоатома" при приватизації

Держава збереже 51% "Турбоатома" в держвласності при його приватизації.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас є тільки одна мета: 51% залишити у власності держави. Це означає, що це буде державна компанія. І, можливо, на 20-25% залучити міжнародного партнера зі світовим ім'ям і бездоганною репутацією, можливо, через публічні торги. Щоб вони увійшли в капітал заводу, і там працювало не 3,5 тис, а 7 тис осіб", - сказав він.

Прем'єр уточнив, що уряд має намір рухатися "прозоро, дуже обережно, максимально враховуючи думку менеджменту компанії".

Підприємство спеціалізується на випуску парових турбін для теплових електростанцій, атомних електростанцій і теплоелектроцентралей; гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумулюючих електростанцій; газових турбін і парогазових установок для ТЕС та іншого енергетичного устаткування.

Як повідомляв раніше голова Фонду держмайна Віталій Трубаров, до переліку приватизації на 2018 рік увійшли 26 підприємств.

Зокрема, це ПАТ "Центренерго", низка обленерго і теплоелектроцентралей, ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", вугільна компанія "Краснолиманська", "Азовмаш", "Турбоатом", "Електроважмаш", "Сумихімпром", Одеський припортовий завод, Запорізький титано-магнієвий комбінат, "Украгролізинг", ПАТ "Аграрний фонд" та Державна продовольчо-зернова корпорація.

Очікується, що продаж цих об'єктів принесе державному бюджету 21,3 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2017 передбачав 17,1 млрд грн надходжень від приватизації, проте бюджет отримав лише 3,4 млрд грн.

Основну суму в 3,05 млрд грн Фонд отримав за рахунок продажу в серпні блокпакетів акцій енергокомпаній, які викупила група СКМ Ріната Ахметова, що вже володіє в них контрольним пакетом.

Надходження від приватизації в 2016 році становили 0,19 млрд грн при плані 17,1 млрд грн. Держбюджет 2018 року припускає надходження від приватизації в розмірі 21,3 млрд грн.

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