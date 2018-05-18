Українські ціни на проїзд в метро набагато нижчі, ніж в ЄС – дослідження

Ціни на проїзд в метрополітені в країнах Європи до 25 разів вищі ніж, в Україні.

Про це йдеться в дослідженні Price.ua.

З 14 липня проїзд в столичному метрополітені становитиме 8 гривень. Проаналізувавши ціни на проїзд в різних столицях світу, виявилось, що навіть після суттєвого підвищення, ціни в Україні набагато нижче європейських.

Так, наприклад, одним з найдорожчих є лондонський метрополітен. За проїзд по столиці Великобританії пасажирам доведеться заплатити 160 - 200 гривень за поїздку, залежно від сектора, в якому вони переміщаються.

Найдешевше метро в столиці Південної Кореї – Пхеньяні. Вартість проїзду в місцевому метро становить приблизно 3 гривні.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація вирішила підвищити тарифи на проїзд в наземному і підземному комунальному транспорті Києва до 8 гривень з 15 липня 2018 року.

Економічна правда