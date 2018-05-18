Трибунал в Гаазі провів слухання за Нафтогаза до Росії

17 травня в Гаазі завершилися усні слухання у справі за позовом семи компаній групи Нафтогаз проти Російської Федерації щодо порушення нею своїх зобов’язань за двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Протягом 14-17 травня Трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі провів слухання з питань юрисдикції Трибуналу та відповідальності за порушення угоди.

Питання збитків буде розглянуто та вирішено Трибуналом на другій стадії розгляду справи, після винесення рішення щодо юрисдикції та відповідальності.

Очікується, що Трибунал винесе перше рішення у справі у першому кварталі 2019 року.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" і її шість дочірніх компаній ініціювали згадане арбітражне провадження проти Російської Федерації 17 жовтня 2016 року.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" заявив про плани домагатися через міжнародні судові інститути відновлення контролю над активами, втраченими внаслідок російської окупації Криму, і відшкодування всіх понесених збитків.

У лютому 2016 року "Нафтогаз" ініціював переговорний процес щодо втрати своїх активів в Криму, направивши РФ повідомлення про інвестиційний спір в рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між країнами.

Відповідно до річної консолідованої звітності НАК, шестимісячний термін переговорів завершився в серпні 2016 року. Таким чином, переговорний процес завершився безрезультатно, що є передумовою для початку арбітражного процесу проти РФ щодо інвестиційного договору.

Як повідомлялося, у січні "Нафтогаз" продовжив до 2018 року договір з юридичною компанією Covington&Burling LLP (США) про захист своїх прав і інтересів під час урегулювання спорів з Росією щодо компенсації за втрачене внаслідок анексії Криму майно за 6,31 млн доларів.

Covington&Burling представляла інтереси "Нафтогазу" із врегулювання цього спору з Росією в 2016 році (тоді вартість договору становила 1,265 млн доларів).

Як повідомлялося, Третейський суд у Гаазі постановив, що Російська Федерація має відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму.

Економічна правда