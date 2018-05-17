Гривня на міжбанку плавно зміцнюється
Четвер, 17 травня 2018, 17:45
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17 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,15-26,17 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,15-26,17 гривні;
Євро - 30,83-30,86 гривні;
Російський рубль - 0,4220-0,4226 гривні.
Курс долара США слабо зміцнюється до євро в ході торгів у четвер на фоні зростання прибутковості US Treasuries.
Євро торгується о 16:21 за київським часом в районі 1,1805 долара проти 1,1808 долара на закриття минулої сесії, коли євро впав до мінімуму з грудня минулого року.
Нагадаємо, 17 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,19-26,2 гривні за долар.
Економічна правда