Гривня на міжбанку плавно зміцнюється

17 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,15-26,17 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,15-26,17 гривні;

Євро - 30,83-30,86 гривні;

Російський рубль - 0,4220-0,4226 гривні.

Курс долара США слабо зміцнюється до євро в ході торгів у четвер на фоні зростання прибутковості US Treasuries.

Євро торгується о 16:21 за київським часом в районі 1,1805 долара проти 1,1808 долара на закриття минулої сесії, коли євро впав до мінімуму з грудня минулого року.

Нагадаємо, 17 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,19-26,2 гривні за долар.

Економічна правда