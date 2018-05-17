ArcelorMittal судиться з державою через страйк

Адміністрація Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" подала в суд позов проти Національної служби посередництва і примирення за реєстрацію нею колективного трудового спору між найманими працівниками та адміністрацією ПАТ.

Про це повідомляється на сайті первинної профспілкової організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості "ArcelorMittal Кривий Ріг", передає "Інтерфакс-Україна".

"Не дивлячись на неодноразові публічні заяви директора департаменту по персоналу підприємства Олени Пилипенко про готовність сторони роботодавця до конструктивного діалогу в рамках примирних процедур, стало відомо про те, що ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" звернулося до суду з позовною заявою, вимагаючи визнати неправомірним рішення НСПП про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками підприємства і роботодавцем", - констатується в інформації профкому.

Як уточнюється, Окружний адміністративний суд Києва прийняв позов до розгляду і призначив судове засідання у цій справі на 5 червня 2018 року.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн при стартовій ціні 10 млрд грн, після чого меткомбінат був перейменований в "Mittal Steel Кривий Ріг", пізніше - в "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Нагадаємо, працівники заводу залізничного цеху "АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочалиакцію протесту, вимагаючі належні умови праці та підвищення заробітної плати.