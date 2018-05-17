"Трейд Коммодіті" продовжує банкрутити свої юрособи

Колишній імпортер палива і різних компонентів для його виготовлення компанія "Укр Петрол" оголосила про банкрутство.

Про це свідчить інформація в Державному реєстрі юридичних осіб Міністерства юстиції, передає enkorr.

Процедура банкрутства була оголошена судом 17 квітня по заяві самої компанії. Рішення оголосити банкрутство було прийнято її засновником ще 7 лютого. Потім "Укр Петрол" безпосередньо перед подачею відповідної заяви в суд змінила назву на "Амліс".

Зв'язок "Укр Петрол" (він же з середини березня 2018 р "Амліс") з компаніями групи "Трейд Коммодіті" простежується як через поставки палива і компонентів на адресу пов'язаних компаній, так і від спільних менеджерів і управлінців.

Зокрема, 50% ТОВ "Укр Петрол" раніше належала Сергію Евтягіну, він же був головою ТОВ "Нафтохімтрейд.". 100% ТОВ "Нафтохімтрейд" володіє Дмитро Мозуль, який, в свою чергу, був директором ТОВ "Керімутес", яким на той момент володів нинішній директор "Трейд Коммодіті" Вадим Майко.

Крім того, в "Укр Петрол" раніше був працевлаштований Станіслав Аркаєв - засновник і директор недавно збанкрутілого "Хімпродторг лтд".

ТОВ "Укр Петрол" припинив імпорт нафтопродуктів і участь в тендерах в кінці 2016 г. Це збіглося в часі з кримінальним розслідуванням поліції щодо компанії по підозрі в незаконному виготовленні палив.

Протягом 2015-2016 рр. "Укр Петрол" імпортував 12 тис. т паливних компонентів і присадок, 11 тис. т ДП, 2 тис. т бензинів і реактивного палива. На зміну "Укр Петрол" в якості постачальника і імпортера палив прийшло вищезгадане ТОВ "Хімпродторг лтд".

В системі ProZorro збереглися копії довідок з підписом Майко, що підтверджують поставки "Укр Петрол" МТАЕ і МТБЕ на адресу ТОВ "Трейд Коммодіті".

В рамках процедури банкрутства ТОВ "Укр Петрол" як і у випадку з "Хімпродторг ЛТД" про свої кредиторські вимоги заявили ті ж дві компанії - "Август Пром" (оптовий торговець паливом і постачальник ДТ для "Укрзалізниці") і "Мета Ойл" ( управляє мережею АЗС SKY).

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