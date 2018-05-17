Нафта продовжує зростання через геополітику та скорочення запасів

Ціни на нафту продовжили зростання в четвер на тлі скорочення запасів у США і нових побоювань, пов'язаних з геополітичною напруженістю на Близькому Сході і на Корейському півострові.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Обидві еталонні марки нафти оновлюють максимуми з осені 2014 року, при цьому спред між ними як і раніше збільшується, сигналізуючи про високий попит в Європі і Азії.

Котирування липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 9:12 17 травня піднялася на 0,08 долара (0,10%) - до 79,36 долара за барель.

Нафта WTI з поставкою в червні на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці в четвер подорожчала на 0,22 долара (0,31%) - до 71,71 долара за барель.

У середу вартість Brent збільшилася на 0,85 долара (1,1%), до 79,28 долара за барель, WTI - на 0,18 долара (0,3%), до 71,49 долара за барель.

Згідно з даними міністерства енергетики США, запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 11 травня, скоротилися на 1,4 млн барелів, до 432,4 млн барелів. Прогнози аналітиків, опитаних S & P Global Platts, припускали зменшення нафтових запасів на 2,3 млн барелів.

Ринок продовжує чекати президентських виборів у Венесуелі в ці вихідні. За даними CNBC, влада США може ввести санкції щодо Венесуели, якщо вважатиме, що вибори були фальсифіковані.