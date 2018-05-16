В Україні почала роботу технічна місія МВФ

В Україні з 16 по 22 травня працюватиме технічна місія Міжнародного валютного фонду, яка відвідає Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку для вивчення стану ринку управління активами в країні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацкомісії, за інформацією якої до складу групи увійдуть експерти департаменту монетарної політики і ринків капіталу МВФ Ейя Холтінен і Річард Стобо.

Відзначається, що представники Фонду вивчатимуть законодавчу і нормативну базу, а також проведуть низку зустрічей з представниками ринку управління активами, саморегульованими організаціями та органами державної влади України.

У НКЦПФР нагадали, що за підсумками трьох технічних місій за її участі протягом 2015-2016 років були розширені повноваження комісії, запроваджені самофінансування і методи боротьби зі зловживаннями на фондовому ринку, а також розкриття інформації емітентами.

Як повідомлялося, поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд доларів, з яких Україна отримала 8,7 млрд доларів у зв'язку з повільним впровадженням узгоджених реформ, закінчується навесні 2019 року.

У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують отримати 1,9 млрд доларів від МВФ.

Для продовження співпраці з Фондом Верховна Рада має ухвалити закон про створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, а уряд - привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури.

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