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НБУ дозволив ще одному банку покинути ринок

Середа, 16 травня 2018, 14:20

Національний банк прийняв рішення про припинення банківської діяльності Діві Банк без припинення юридичної особи.

Таке рішення було прийнято регулятором 15 травня, передає FinClub.

На початку травня Діві Банк подав в НБУ план припинення діяльності. Раніше акціонери Діві Банк схвалили припинення банківської діяльності фінустанови зі збереженням юридичної особи.

Акціонерами банку є Олександр Горбачевський (40% акцій), Ірина Горбачевська (25%), Сергій Горбачевський (17%), Наталія Доага (9,7%) і Ольга Бунецький (8,3%).

Нагадаємо, НБУ запропонував дрібним банкам, які не зможуть докапіталізуватися, самоліквідуватися за спрощеною процедурою.

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Економічна правда
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