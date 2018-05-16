ДФС: Правила подання звітності з 2019 року зміняться

З 1 січня 2019 року ДФС планує змінити подання звітності та сплати місцевих податків. Це пов’язано із запровадженням єдиного рахунку для сплати податків, який буде відкрито у казначействі.

На зустрічі з компаніями-членами Європейської бізнеса-асоціації голова офісу великих платників податків Євгеній Бамбізов презентував концепцію основних змін.

Запровадження єдиного рахунку для сплати податків (крім ПДВ та акцизу з реалізації пального) передбачає подачу єдиної декларації з місцевих податків з автоматичним рознесенням коштів на рахунки територіальних громад.

Реалізація запропонованих змін, вказано у концепції, унеможливить помилково або надмірно сплачені платежі а також дозволить закумулювати всі переплати та недоплати на єдиному податковому рахунку.

"Щодо зазначеної концепції – то на сьогодні все прораховано і йде робота щодо створення IT-cофту для того, щоб система запрацювала", - сказав Бамбізов.

Він повідомив, що основне складне питання – це зміна законодавства. Головний комунікатор для ДФС по цій темі – парламентський комітет з питань податкової та митної політики.

"Проект змін подано до парламентського комітету і ми з ними в дискусії щодо певних норм, але в основному це технічні моменти. Комітет нас повністю підтримує", - зазначив Бамбізов.

За його словами, ще один проблемний момент, який потрібно вирішити – це зміна функціоналу казначейства та його територіальних підрозділів.

Галина Калачова, ЕП