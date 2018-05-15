Економіка України зросла на 3,1%

У січні-березні 2018 року реальний валовий внутрішній продукт збільшився на 3,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

У порівнянні з 4-м кварталом 2017 року ВВП збільшився на 0,9% (з урахуванням сезонного фактора і без урахування тимчасово окупованоЇ території Автономної республіки Крим та м.Севастополя).

Держстат протягом року уточнює показники реального валового внутрішнього продукту.

Нагадаємо, в 2017 році реальний валовий внутрішній продукт підвищився на 2,5% в порівнянні з 2016 роком (у постійних цінах 2010 року) до 2 982,920 млрд гривень (у фактичних цінах) (без урахування тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим та м.Севастополя).

Як повідомлялося, 7 грудня 2017 року Верховна рада прийняла держбюджет на 2018 рік, у якому закладено прогноз зростання ВВП на рівні 3% при інфляції 9% і курс гривні 29,3 гривні за долар у 2018 році.

Економічна правда