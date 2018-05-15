У General Electric підтвердили, що планують збирати локомотиви в Кременчуці

General Electric дійсно розглядає Крюківський вагонобудівний завод як майданчик для локалізації виробництва своїх тепловозів в Україні.

Про це в інтерв'ю ЦТС повідомив гендиректор GE в Україні В'ячеслав Феклін.

"Наша команда провела багато часу в Україні, відвідала ряд виробничих майданчиків ... Крюківський вагонобудівний завод знаходиться в дуже хорошому стані. Попередньо ми плануємо локалізувати виробництво саме тут", - сказав він.

Топ-менеджер додав, що ще потрібно інвестувати в розвиток тут експертизи в частині створення тепловозів. В цілому, витрати будуть нести обидві сторони.

"Якщо говорити про матеріальні інвестиції, то ми знаходимося на фінальній стадії переговорів. Можу тільки сказати, що це будуть спільні інвестиції", - зазначив Феклін.

Локалізація збірки американських тепловозів повинна початися з 10% (частка українського виробництва в ціні кінцевого продукту) і поступово вирости до 40%.

"Щоб дійти до максимального рівня локалізації 40%, нам необхідно провести кваліфікацію постачальників, включаючи всебічне тестування комплектуючих. Ми не хочемо ремонтувати локомотив через два місяці через те, що компонент вийшов з ладу", - сказав Феклін.