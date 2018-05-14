Україна отримала право експорту яловичини в Туреччину

Україна отримала право експорту яловичини на ринок Туреччини.

Про йдеться у повідомленні Держслужби з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів.

Таке рішення прийнято за підсумками роботи технічної місії головного директорату захисту і контролю Міністерства сільського господарства Туреччини з оцінки системи державного контролю за виробництвом яловичини, яка працювала в Україні в кінці квітня 2018 року.

Як зазначається, турецькі інспектори проводили аудит системи державного контролю за виробництвом яловичини в Україні, а також проінспектували забійні підприємства, які зацікавлені в експорті своєї продукції в Туреччину.

Служба відзначає, що робота над узгодженням форми ветеринарного сертифіката на експорт української яловичини в Туреччину в даний час знаходиться на фінальній стадії.

Нагадаємо, імпорт м'яса в Україну в період з січня по березень 2018 року виявився найбільшим за останні п'ять років.

Економічна правда