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В "Укрзалізниці" відмовилися від німецьких електричок

Понеділок, 14 травня 2018, 13:55
 

ПАТ "Укрзалізниця" більше не розглядає питання отримання для експлуатації в Україні німецьких вживаних приміських поїздів.

Про це повідомив в.о. голови правління УЗ Євген Кравцов, передає delo.ua.

"Ми аналізували детально питання, пов'язане із закупівлею німецьких вживаних електричок. Якщо говорити конкретно, — дизель-поїздів. Постало питання економічної доцільності: за нашими оцінками, це (переобладнання електричок під колію шириною 1520 мм - ред) виходить мінімум не дешевше... ніж капітальний ремонт нашого рухомого складу", - повідомив Кравцов.

Крім того, за його словами, експлуатація в Україні німецьких вживаних дизель-поїздів небезпечна.

"Друге питання безпеки. Це пов'язано з тим, що при використанні цих поїздів на наших традиційних платформах велика відстань між поїздом і платформою. Це може привести до неприємних наслідків при масовому використанні цього транспорту", - зазначив Кравцов.

Нагадаємо, пріоритетним напрямком отримання вживаного рухомого складу з Німеччини для приміських пасажирських перевезень була можливість зробити це безкоштовно.

Як повідомлялося, однією з моделей німецьких поїздів, які розглядалися для роботи в Україні, є DB-Baureihe 628.

Baureihe 628 - серія дизельних багатоцільових поїздів компанії Deutsche Bahn, які можуть використовуватися як у двовагонній комплектації, так і в складі кількох вагонів.

Частина рухомого складу знаходиться на консервації, але багато одиниць ще використовуються на неелектрифікованих ділянках німецької залізниці.

Укрзалізниця Німеччина
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