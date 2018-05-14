У судовій суперечці Липецької фабрики Roshen новий поворот — ЗМІ

Липецька кондитерська фабрика Roshen в арбітражному суді заявила відвід експертам.

Про це Liga.net повідомили в прес-службі корпорації.

"У рамках розгляду справи про визнання незаконним рішення за результатами перевірки АТ "Липецька Кондитерська Фабрика Рошен" за 2010-2012 роки, визначенням Арбітражного суду Липецької області була призначена судова експертиза, проведення якої було доручено експертам, запропонованим податковим органом" - заявили в прес- службі Roshen.

"Російське законодавство передбачає виключення впливу на експертів: експерт не має права вступати в особисті контакти з учасниками процесу, повідомляти будь-кому про результати судової експертизи, за винятком органу або особи, що її призначили", - повідомили в корпорації.

"Однак МІФПС (Міжрайонна інспекція Федеральної податкової служби - ред) і експерт Товариства професійних експертів та оцінювачів Шедловський знехтували цими правилами: держподатінспектор Котюков домовлявся з Шедловським про зустріч в податковій інспекції з метою підчищення результатів (додаються фрагменти відеозапису, які наочно ілюструють цей факт)", - заявили в Roshen.

Наразі з метою додаткового підтвердження зазначених обставин суд розглядає клопотання платника податків.

Нагадаємо, що за рішенням Корпорації Roshen, з 1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці повністю зупинено виробництво. Також свою діяльність зупинив торговий дім і склад готової продукції. Потужності фабрики законсервовані. Українська продукція Roshen не імпортується на територію РФ починаючи з 2013 року.