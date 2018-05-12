Внутрішні рейси виконують всього 3 українські авіакомпанії

Тільки три українські авіакомпанії здійснюють рейси між аеропортами всередині країни.

Про це пише ЦТС.

Лідером є МАУ, яка зі свого хаба в аеропорту Бориспіль літає в 9 міст України: Одеса, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Івано-Франківськ, Херсон, Вінниця, Чернівці.

Авіакомпанія "Мотор Січ" своїми рейсами сполучає чотири українських міста. Зі своєї бази в Запоріжжі перевізник літає в аеропорт Київ (Жуляни), а звідти в два інших міста - Одесу і Львів.

Всього один внутрішній рейс обслуговує Windrose Airlines ( "Роза вітрів"). Літаки авіакомпанії літають між Києвом (Бориспіль) і Дніпром.

Одним з гальм для розвитку внутрішнього авіасполучення авіатори називають ПДВ. Розмови про його скасування ведуться кілька років. Цього року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що до роботи підключилися народні депутати.

"Ми працюємо спільно з народними депутатами з питання скасування ПДВ для внутрішніх авіаційних рейсів", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше про плани виконувати внутрішні українські рейси в рамках розширення присутності в країні повідомив лоукостер Ryanair.