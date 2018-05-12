Facebook створить власну криптовалюту — ЗМІ

Facebook має намір створити власну криптовалюту, яка дозволить користувачам проводити електронні платежі.

Про це написав телеканал Cheddar, що спеціалізується на новинах у фінансовій сфері, з посиланням на джерела в компанії.

Технології блокчейну стали вивчати в Facebook близько року тому, однак цим займався лише один співробітник.

Зараз в компанії створена робоча група не менш ніж з десяти осіб, яку очолить, за інформацією джерела телеканалу, Девід Маркус - віце-президент компанії, що відповідає за додаток Messenger.

Офіційного підтвердження цієї інформації від Facebook поки немає.

У 2009 році соцмережа експериментувала з внутрішньою валютою Facebook Credits, яка дозволяла купувати віртуальні товари. Однак ця функція не отримала широкого поширення, і компанія прибрала її через два роки.

Раніше про створення криптовалюти під назвою Gram оголосив месенджер Telegram. Для розвитку власної блокчейн-платформи він залучив 1,7 млрд доларів шляхом публічного розміщення токенів (ICO).