В Україні підвищуються ціни на бензин і дизпальне
П'ятниця, 11 травня 2018, 17:25
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У період з 10 по 11 травня роздрібні ціни на бензини і дизельне пальне піднялися в деяких мережах АЗС.
Про це повідомляє enkorr.
Зокрема, на 0,35-0,55 грн./л всі види палива подорожчали на станціях "Олас": А-92 - до 27,95 грн/л, А-95 - до 28,95 грн/л, А -95+ - до 29,95 грн/л, ДТ - до 26,80 грн/л.
У мережі Glusco бензини і дизельне пальне подорожчали на 0,15 грн/л. Такі мережі як "Автотранс" та Jazz Oil підвищили ціни на 15-40 коп./л.
Середні ціни по країні 11 травня знизилися на 1 коп./л.
Нагадаємо, світові ціни на нафту знижуються після досягнення максимальних відміток з листопада 2014 року на тлі ситуації навколо Ірану.
Економічна правда