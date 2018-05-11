Всі розділи
Укр / Рус

В Україні підвищуються ціни на бензин і дизпальне

П'ятниця, 11 травня 2018, 17:25
 

У період з 10 по 11 травня роздрібні ціни на бензини і дизельне пальне піднялися в деяких мережах АЗС.

Про це повідомляє enkorr.

Зокрема, на 0,35-0,55 грн./л всі види палива подорожчали на станціях "Олас": А-92 - до 27,95 грн/л, А-95 - до 28,95 грн/л, А -95+ - до 29,95 грн/л, ДТ - до 26,80 грн/л.

У мережі Glusco бензини і дизельне пальне подорожчали на 0,15 грн/л. Такі мережі як "Автотранс" та Jazz Oil підвищили ціни на 15-40 коп./л.

Середні ціни по країні 11 травня знизилися на 1 коп./л.

Нагадаємо, світові ціни на нафту знижуються після досягнення максимальних відміток з листопада 2014 року на тлі ситуації навколо Ірану.

Економічна правда

бензин
powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Укртатнафта" Коломойського не змогла домогтися обмеження імпорту бензину 20 квітня 2018, 16:00
У Кабміні обіцяють не допустити підвищення цін на бензин 18 квітня 2018, 12:02
"Укртатнафта" вимагає обмежити імпорт нафтопродуктів з 1 травня 2 квітня 2018, 15:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті