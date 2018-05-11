Кропачев купив ще одну фабрику у оточення Януковича

Під контроль групи "Укрдонінвест" неофіційного куратора вугільної галузі Віталія Кропачева перейшла гірничо-збагачувальна фабрика "Богучарская".

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його словами, контроль над фабрикою здійснюється Кропачевим через ТОВ "Антрацитсервіс", якому належить цілісний майновий комплекс ГЗФ.

Віталій Кропачев відмовився підтвердити чи спростувати цю інформацію.

"Згідно ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом", - повідомив він ЕП у відповідь на питання про проведену операцію.

За офіційними даними, власниками ТОВ "Антрацитсервіс" є Світлана Сафонова та Олег Кардаш-Александров (обидва - Донецьк).

За даними ЕП, Сафонова та Кардаш-Александров представляли інтереси колишнього депутата ВР Ігоря Гуменюка.

ГЗФ "Богучарская" розташована в місті Димитров (зараз - Мірноград), Донецької обл. Займається збагаченням вугілля шахт ДП "Красноармійськвугілля", яке неофіційно контролюється Віталієм Кропачевим.

Як повідомляла ЕП, раніше Кропачев викупив у Гуменюка ТОВ "Краснолиманське", що володіє правами на розробку вугільних пластів однойменного ДП.



Широку популярність на енергоринку Гуменюк отримав в 2013 році, коли публічно заявив про покупку держпакету акцій "Донбасенерго". Згодом з'ясувалося, що в цій угоді Гуменюк представляв інтереси Олександра Януковича - старшого сина екс-президента.

На енергоринку Кропачев сприймається як ставленик Ігоря Кононенка - армійського друга президента Петра Порошенка.

Дмитро Рясний, ЕП