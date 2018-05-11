МЕРТ хоче відновити присвоєння зірок готелям

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має намір відновити призупинений в січні 2018 року процес категоризації готелів та інших об'єктів, що надають послуги тимчасового розміщення.

Відповідна ініціатива закріплена проектом постанови Кабінету міністрів "Про внесення змін до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)", передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ним, привласнення зірок готелям було призупинено 1 січня 2018 року в зв'язку з припиненням існування органу сертифікації УкрСЕПРО.

МЕРТ пропонує передати повноваження з сертифікації готелів установам, які отримали акредитацію Національного агентства з акредитації України (НААУ). Даний орган перебуває в підпорядкуванні Мінекономрозвитку. Зокрема, НААУ надає акредитацію органів з сертифікації продукції, процесів та послуг.