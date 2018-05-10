Уряд спростив умови ведення бізнесу
Кабінет міністрів ухвалив рішення про дерегуляцію бізнес-відносин в Україні.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 10 травня.
Зокрема, Кабмін затвердив ризик-орієнтований підхід до здійснення перевірок бізнесу. Цей підхід передбачає аналіз ризиків діяльності підприємств та перевірку лише найбільш ризикових об'єктів, які можуть мати порушення.
Також Кабмін ухвалив концепцію саморегулювання в Україні. Саморегулювання бізнесу дозволить підприємствам об'єднуватись у саморегулівні організації та забрати у держави функції регулювання різноманітних сфер виробництва.
Крім цього, в уряді запустили пілотні проекти гарантування кредитів для малих підприємств та запровадили заходи для підтримки малого та середнього бізнесу.
Нагадаємо, більше половини (58%) представників малого та середнього бізнесу в Україні вважають державу перешкодою і обмеженням для своєї діяльності, в той час як ще 28% - ворогом.