Автогаз продовжує дорожчати

У період з 8 по 10 травня ряд автозаправних мереж підвищив ціни на автогаз.

Про це повідомляє enkorr.

У мережах "Овіс" і ZOG вартість ЗВГ зросла на 60 коп./л і 20 коп./л - до 12,90 грн/л і 12,75 грн/л, відповідно.

У мережі Shell автогаз подорожчав на 13 коп./л, - до 12,87 грн/л.

"Автотранс", "БРСМ-Нафта", ОККО і "Нефтек" підвищили вартість ЗВГ на 1-30 коп./л.

Середня ціна ЗВГ по Україні 10 травня становила 12,93 грн/л (+2 коп./л).

Нагадаємо, в період з 5 по 7 травня більшість автозаправних мереж підвищили ціни на автогаз.

Економічна правда