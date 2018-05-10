Uber почне доставляти їжу дронами

Uber в тестовому режимі запустила доставку їжі за допомогою дронів в американському місті Сан-Дієго.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на гендиректора компанії Дари Хосровшахі.

За його словами, доставка їжі буде здійснюватися в інтервалі від п'яти до 30 хвилин.

Випробування пройдуть в рамках американської програми по стимулюванню розвитку тестувань літаючих дронів, схваленої президентом США Дональдом Трампом.

Разом з Uber в програмі, схваленій американською владою, беруть участь Alphabet, FedEx, Intel і Qualcomm.

Нагадаємо, Uber планує в новій версії приховати місця посадки і висадки пасажирів.

Економічна правда