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Uber почне доставляти їжу дронами

Четвер, 10 травня 2018, 15:05
 

Uber в тестовому режимі запустила доставку їжі за допомогою дронів в американському місті Сан-Дієго.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на гендиректора компанії Дари Хосровшахі.

За його словами, доставка їжі буде здійснюватися в інтервалі від п'яти до 30 хвилин.

Випробування пройдуть в рамках американської програми по стимулюванню розвитку тестувань літаючих дронів, схваленої президентом США Дональдом Трампом.

Разом з Uber в програмі, схваленій американською владою, беруть участь Alphabet, FedEx, Intel і Qualcomm.

Нагадаємо, Uber планує в новій версії приховати місця посадки і висадки пасажирів.

Економічна правда

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