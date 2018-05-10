Uber почне доставляти їжу дронами
Четвер, 10 травня 2018, 15:05
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Uber в тестовому режимі запустила доставку їжі за допомогою дронів в американському місті Сан-Дієго.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на гендиректора компанії Дари Хосровшахі.
За його словами, доставка їжі буде здійснюватися в інтервалі від п'яти до 30 хвилин.
Випробування пройдуть в рамках американської програми по стимулюванню розвитку тестувань літаючих дронів, схваленої президентом США Дональдом Трампом.
Разом з Uber в програмі, схваленій американською владою, беруть участь Alphabet, FedEx, Intel і Qualcomm.
Нагадаємо, Uber планує в новій версії приховати місця посадки і висадки пасажирів.
Економічна правда