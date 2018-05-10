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В УЗ пояснили, навіщо ставити камери спостереження в поїздах

Четвер, 10 травня 2018, 11:40
 

ПАТ "Укрзалізниця" має намір встановлювати по три відеокамери спостереження в пасажирських вагонах, що має посилити порядок і дасть можливість об'єктивного розслідування виникаючих конфліктних ситуацій в поїздах.

Про це повідомили в прес-службі УЗ виданню ЦТС.

"Для контролю за порядком "Укрзалізниця" планує встановлювати системи відеоспостереження в пасажирських вагонах, які пройшли капітально-відновлювальний ремонт. Відеокамери планується встановити з двох сторін коридору вагона і в тамбурі. Монітор для спостереження буде знаходитися в службовому вагоні провідника", - пояснили в залізничній компанії.

Залізничники відзначають, що вказане обладнання не є нововведенням для "Укрзалізниці", так як воно вже встановлено в деяких пасажирських поїздах.

Відеоспостереження дає можливість посилити порядок в поїздах, оскільки провідник зможе зі службового купе спостерігати відразу за всім вагоном.

Крім того, збережене відео допоможе об'єктивно розслідувати можливі конфліктні ситуації та посилити контроль над недопущенням перевезення безквиткових пасажирів, запевняють в УЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" вирішила купити 100 комплектів систем відеоспостереження для установки в пасажирських вагонах.

Відповідно до тендерної документації, відеореєстратор системи відеоспостереження повинен бути здатний приймати сигнал у здатності як мінімум Full HD (1080 пікселів по висоті) і з частотою - 25 кадрів в секунду. Безперервний час роботи - не менше 360 годин. При цьому сама відеокамера комплекту поставки повинна знімати з роздільною здатністю 720 пікселів по висоті, мати захист від вібрації.

Кожен комплект повинен бути забезпечений 7-дюймовим TFT-монітором, двома жорсткими дисками ємністю від 1 Тб зі швидкістю роботи 6 Гб/с.

Укрзалізниця
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