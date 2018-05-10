Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 10 травня на рівні 26,21 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,12 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,1613 гривні.

Нагадаємо, НБУ підвищив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 8 травня на рівні 26,29 гривні.

Економічна правда