Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро
Четвер, 10 травня 2018, 09:25
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Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 10 травня на рівні 26,21 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,12 гривні.
За 10 російських рублів дають 4,1613 гривні.
Нагадаємо, НБУ підвищив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 8 травня на рівні 26,29 гривні.
Економічна правда