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Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро

Четвер, 10 травня 2018, 09:25

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 10 травня на рівні 26,21 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,12 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,1613 гривні.

Нагадаємо, НБУ підвищив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 8 травня на рівні 26,29 гривні.

Економічна правда

НБУ гривня
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