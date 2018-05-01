Закінчилося будівництво першої нитки газопроводу в обхід України

30 квітня біля чорноморського узбережжя Туреччини завершилося глибоководне укладання морської ділянки першої нитки газопроводу "Турецький потік".

Про це повідомляє прес-служба російського газового монополіста ПАТ "Газпром".

"Середня швидкість будівництва на глибоководді, яке веде судно Pioneering Spirit, становила 4,3 км на день. Максимальна продуктивність - 5,6 км на добу - була досягнута двічі в лютому цього року", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Проект "Турецький потік" реалізується відповідно до графіка одночасно на узбережжях Росії і Туреччини і в Чорному морі.

У Туреччині в районі п. Кийикей ведеться спорудження приймального терміналу.

Із закінченням будівництва ділянок берегових примикань роботи по першій нитці будуть повністю завершені.

Судно Pioneering Spirit продовжить глибоководне укладання другої нитки газопроводу в третьому кварталі 2018 року.

"Сумарно за двома нитками побудований вже 1161 км морського газопроводу, що становить 62% від його загальної протяжності", - заявив голова правління ПАТ "Газпром" Олексій Міллер.

Турецький потік — проект газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини з суміжними країнами.

Перша нитка газопроводу призначена для турецького ринку, друга — для країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки — 15,75 млрд куб. м газу на рік.

Будівництво морської ділянки Турецького потоку почалося в травні 2017 року.

За даними НАК Нафтогаз України, запуск газопроводу Турецький потік позбавить Україну щорічних доходів від транзиту газу в розмірі 0,5 млрд доларів.

2 березня 2018 року голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що РФ ініціює розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України" після рішення Cтокгольмського арбітражу не на свою користь.

Таким чином, в разі, якщо "Газпрому" вдасться розірвати контракт на транзит газу, "Нафтогаз" може недоотримати кошти за 10 місяців 2018 року і 12 місяців 2019 року.

"Газпром" веде будівництво двох нових газопроводів - "Північного потоку-2" (по дну Балтійського моря) і "Турецького потоку" (по дну Чорного моря).

Росіяни планують запустити транзит газу в Європу цими газопроводами до закінчення терміну дії контракту з "Нафтогазом".

Економічна правда