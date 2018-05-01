55% українців користуються інтернетом зі смартфонів — дослідження

У 2018 році близько 54,5% населення користуються мобільними пристроями для виходу в інтернет.

Про це повідомляє MMR.

За даними компанії Kantar TNS, інтернет-населення в Україні в 2018 році зросло на 7 процентних пунктів. Якщо в 2017 році 63% населення користувалося інтернетом, то в цьому році цей показник збільшився до 70%.

У 2018 році близько 54,5% населення користуються мобільними пристроями для виходу в інтернет. Мобільні пристрої є основним способом для виходу в інтернет у 45% користувачів - це на 17% більше, ніж минулого року.

В середньому у користувача в Україні встановлено 40 додатків на смартфоні. Найпопулярнішими є Viber, YouTube, Chrome, Gmail і Facebook.