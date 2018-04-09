У ЄС прокоментували можливість синхронних зі США санкцій проти росіян

Євросоюз та США самостійно приймають свої санкції щодо Росії, незважаючи на взаємні консультації.

Про це "Інтерфаксу" у понеділок заявив один із офіційних представників ЄС, відповідаючи на запитання про вплив останніх американських санкцій на можливі відповідні рішення Євросоюзу.



"Ми взяли до відома оголошені Сполученими Штатами заходи. Притому, що ЄС і Сполучені Штати ретельно консультувалися стосовно санкцій щодо Росії, завжди було зрозуміло, що будь-яке рішення щодо санкцій приймається кожною стороною (самостійно – Ред.)", - заявив співрозмовник агентства.

"Будь-яке рішення про можливі санкції Рада ЄС має ухвалювати одностайно", - додав він.

Нагадаємо, США ввели нові санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, а також проти фінансових установ, державних і приватних компаній, пов'язаних з Кремлем.

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Глава МЗС України Павло Клімкін вважає, що ЄС має синхронізувати з США санкції проти РФ.

Європейська правда