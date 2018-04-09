Ціни на нафту зростають після падіння в п'ятницю

Ціни на нафту еталонних марок демонструють помірне підвищення після падіння в п'ятницю.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Ціна червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures збільшилася на 0,28 долара (0,42%) - до 67,39 долара за барель. Минулої п'ятниці контракти впали в ціні на 1,22 долара (1,79%) - до 67,11 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до цього часу на 0,25 долара (0,4%) - до 62,31 долара за барель. За підсумками попередньої сесії контракти подешевшали на 1,48 долара (2,33%) - до 62,06 долара за барель.

Учасники нафтового ринку побоюються, що оголошені США мита на ряд товарів китайського експорту і наступні заходи Китаю можуть завдати шкоди світовій економіці, скоротивши попит на паливо.

"Китай усуне торгові бар'єри, тому що це буде правильно", - заявив президент США Дональд Трамп в соцмережі Twitter.

"Податки стануть справедливими, і ми укладемо угоду з приводу захисту прав на інтелектуальну власність. При цьому Сі Цзіньпін і я завжди залишимося друзями", - додав він.