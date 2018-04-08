Україна перевірить свої літаки в Іраку, Ірані та Сирії

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян доручив Державній авіаційній службі України здійснити перевірку інформації про перевезення сирійською авіакомпанією Cham Wings російських найманців між Дамаском і Ростовом-на-Дону.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що раніше про такі факти заявило агентство Reuters.

"За 14 місяців з 5 січня 2017 авіакомпанія здійснила 51 політ з Дамаска і Латакії в Ростов і назад. Щоразу для цього використовувалися лайнери Airbus A320, які можуть перевозити до 180 пасажирів", - відзначили в агентстві.

Також там повідомлялося, що Cham Wings з 2016 року перебуває під санкціями США. Компанію звинуватили в доставці до Сирії бойовиків-союзників президента Башара Асада, зброї і спорядження для сирійської розвідки.

Крім того, раніше літаки Аirbus належали європейським і американським авіакомпаніям, але пізніше вони опинилися в парках близькосхідних компаній через мережу посередників і офшорів. Зокрема, 84 бувших у вжитку літаків виробництва Airbus і Boeing змогли придбати або орендувати компанії "Хорс" і "Дарт" (зареєстровані в Україні). З цих 84 літаків як мінімум 40 опинилися в Іраку, Ірані та Сирії.

"Якщо за підсумками перевірки Державіаслужби інформація підтвердиться, Міністерство інфраструктури буде рекомендувати уряду і РНБО внести зазначені компанії та їх власників до списку санкцій. Їх сертифікати будуть анульовані", - зазначив Омелян.

Нагадаємо, український авіаперевізник "Дарт", який раніше припинив польоти, планує повернутися на ринок під новим брендом.