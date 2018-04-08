Третій енергоблок Южно-Української АЕС зупинили на ремонт

Третій енергоблок Южно-Української АЕС зупинили для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.

Про це повідомляється на офіційному сайті Южно-Українського енергокомплексу.

"Згідно з наказом Міненерговугілля України від 25.09.2017 №622 7 квітня о 02 год. 39 хв. третій енергоблок Южно-Української АЕС відключено від енергосистеми України для проведення середнього планово-попереджувального ремонту тривалістю 104 доби", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, заплановано провести середній ремонт реактора з повним вивантаженням активної зони, капітальний ремонт насосів, парогенераторів, теплообмінників, модернізація систем аварійного охолодження та аварійного електропостачання, а також інші роботи.

Перший енергоблок Южно-Української АЕС працює без зауважень у заданому режимі. На другому енергоблоці триває середній планово-попереджувальний ремонт.

Радіаційній фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС перебуває на рівні природних фонових значень, які були заміряні до пуску атомної станції. Станом на 7 квітня він складає 0,1 мкЗв/год. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищували встановлених допустимих значень.