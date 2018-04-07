Український сервіс потрапив в сотню кращих програмних комплексів для бізнесу

У рейтинг ста кращих компаній-розробників в IT від американського майданчики для пошуку бізнес-рішень G2 Crowd потрапив одеський сервіс Serpstat.

Про це повідомляє MC Today.

Serpstat зайняв 70 позицію в топ-100.

Компанія займається комплексним аналізом сайтів клієнтів і їх конкурентів.

У 2013 році Serpstat являв собою внутрішній інструмент в агентстві інтернет-маркетингу Netpeak.

Через три роки сервіс виріс в окрему SEO-платформу. Serpstat надає послуги з аналізу сайтів, ключових фраз, посилань, моніторингу конкурентів та інших місій.

Перше місце в списку G2 Crowd зайняла Slack Technologies, розробник однойменного месенджера. На другому - Shopify, а на третьому - Google. Також до першої п'ятірки увійшли Mailchimp і Salesforce.

Serpstat - єдині українці в списку.

Нагадаємо, пристрій Petcube Bites отримав премію платформи Product Hunt Golden Kitty Awards в номінації "Найдивніший продукт року", обігнавши при цьому "The Boring Company" Ілона Маска.