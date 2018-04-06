Аукціон НБУ "пригальмував" зміцнення гривні

6 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,98-26,02 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,98-26,02 гривні;

Євро - 31,88-31,93 гривні;

Російський рубль - 0,4494-0,4504 гривні.

Як повідомлялося, НБУ вийшов на міжбанк з аукціоном і викупив 50,7 млн доларів за середньозваженим курсом 26,0477 гривні.

Нагадаємо, торги на міжбанківському валютному ринку 6 квітня почалися з підвищення котирувань курсу гривні з 25,92-25,97 за долар до 26,03-26,06 за долар.

Економічна правда