Нардепи допоможуть КМДА взяти під контроль тепломережі Києва

Депутати парламентського паливно-енергетичного комітету Верховної Ради схвалили проект закону, який дозволить КП "Київтеплоенерго" працювати і продавати киянам тепло і гарячу воду за ліцензією і тарифами ПАТ "Київенерго".

Про це повідомляє Delo.ua.

Автором законопроекту виступив Дмитро Білоцерківець, соратник київського мера Віталія Кличка.

Законопроект пропонує вирішення ситуації, в яку потрапила Київська міська державна адміністрація, яка у 2018 році повертає собі управління київськими ТЕЦ і тепломережами.

Згідно з чинним законодавством, комунальному підприємству "Київтеплоенерго" потрібно кілька місяців, щоб отримати ліцензію на виробництво і поставку тепла населенню та іншим споживачам.

Білоцерківець заявив, що "Київтеплоенерго" в 2018 році отримає інвентаризоване майно, на яке перестануть діяти тарифи для приватного "Київенерго".

"Основна мета законопроекту - можливість отримувати плату за тарифами, поки не буде рішення за новими тарифами", - заявив депутат на засіданні парламентського комітету.

За його словами, без ліцензії і тарифів для комунального підприємства в Києві буде відключена і вода, і енергопостачання.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв розповів, що для "Київтеплоенерго", як нового підприємства, потрібно розрахувати тарифи на підставі фактичних витрат.

Однак через складність і масштабність київського енергокомплексу КМДА пропонує на законодавчому рівні врегулювати перехідний період - дозволити використовувати під час перехідного періоду тарифи існуючої компанії для нової.

"Ця практика може потім використовуватися для інших міст", - підкреслив київський чиновник.

Депутати підтримали ініціативу Білоцерківця і схвалили законопроект до першого читання.

Однак до другого читання пропонується точніше прописати, що перехідний період роботи без ліцензії, на підставі тарифів для іншої компанії, не повинен перевищувати одного року.

Нагадаємо, у 2017 році закінчився договір міста з "Київенерго" щодо використання цілісного енергетичного комплексу столиці.

КМДА продовжила дію договору до кінця опалювального сезону 2017-2018 років.

До нового опалювального сезону теплове господарство Києва буде готувати вже комунальне підприємство "Киїевтепломережі". Однак, як виявилося, у підприємства немає для цього повноважень - немає ні ліцензії, ні затверджених тарифів.

Проте міська рада схвалила виділення понад 1 млрд грн на підтримку комунального підприємства в перші місяці роботи.