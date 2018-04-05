Ціна на нафту Brent піднялася вище 68 доларів

Ціни на нафту в ході азіатських торгів у четвер зростають - інвестори з запізненням реагують на позитивні дані щодо скорочення товарних запасів в США.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Напередодні нафта подешевшала через побоювання ескалації торгового протистояння США і Китаю і впливу їх суперечок на інші країни.

Ціна ф'ючерсів на нафту Brent з поставкою в червні на лондонській біржі ICE Futures до 8:15 у четвер збільшилася на 0,34 долара (0,50%) - до 68,36 долара за барель.

Нафта WTI з постачанням в травні на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці в четвер піднялася на 0,30 долара (0,47%) - до 63,67 долара за барель.

Напередодні червнева Brent подешевшала на 0,10 долара (0,2%), до 68,02 долара за барель, WTI - на 0,14 долара (0,2%), до 63,37 долара за барель.

Як стало відомо зі звіту міністерства енергетики США, запаси нафти в країні за минулий тиждень впали на 4,62 млн барелів, при тому що експерти очікували зростання запасів на 2 млн барелів.

Резерви бензину знизилися на минулому тижні на 1,1 млн барелів, дистилятів - виросли на 538 тис. барелів.