Трамп не підтримує будівництво "Північного потоку-2"

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі цього тижня з лідерами країн Балтії заявив, що не підтримує реалізацію проекту газопроводу "Північний потік 2".

Про це повідомив журналістам високопоставлений представник Білого дому, який просив не називати його прізвище, передає "Інтерфакс-Україна".

"Президент знову запевнив, що йому не подобається те, що робота над цим проектом триває. І Німеччина відіграє в цій справі велику роль", - зазначив він.

При цьому співрозмовник зазначив, що на переговорах "порушувалося питання про можливі санкції, пов'язані з "Північним потоком 2".

Він пояснив, що з точки зору США цей проект газопроводу не допоможе Європі отримати енергетичну безпеку.



"Усі (Трамп і лідери країн Балтії - ІФ) погодилися, що потрібно, щоб це ("Північний потік 2" – Ред.) було зупинено", - додав представник Білого дому.

Напередодні в Білому домі відбулася зустріч Трампа з президентами Естонії Керсті Кальюлайд, Литви Далею Грибаускайте та Латвії Раймондсом Вейонісом.

Консорціум Nord Stream, розміщена у Швейцарії "дочка" російської державної компанії "Газпром", має намір побудувати газопровід протяжністю 1200 км по дну Балтійського моря до Німеччини.

Його запланований маршрут пройде через економічні зони Фінляндії та Швеції, а також через 139 км територіальних вод Данії, зосереджуючи майже весь експорт російського газу до Європи на одному маршруті.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газі в ЄС.

Німеччина, головний бенефіціар проекту, підтримує "Північний потік-2" з економічних міркувань, заявивши, що він додасть ресурсів на ринок і знизить ціни.

У червні Європейська комісія попросила держави-члени надати їй мандат на ведення переговорів безпосередньо з Росією. Для надання мандату необхідно отримати кваліфіковану більшість, тобто дозвіл мають дати 21 з 28 країн ЄС.