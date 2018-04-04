Затверджено новий склад комітету з відбору керівників держпідприємств

Кабінет міністрів на засіданні у середу прийняв рішення про утворення і затвердження складу нового Номінаційного комітету з відбору керівників держпідприємств.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

До складу комітету з призначення, окрім самого Саєнка, увійдуть: перший заступник голови МЕРТ Максим Нефьодов, перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, представник відповідного органу управління та за згодою чотири незалежних експерти з правом дорадчого голосу.

Серед них: Шевкі Аджунер (голова Представництва ЄБРР в Україні), Йоста Люнгман (представник МВФ), Джейсон Бретт Пеллмар (Регіональний менеджер МФК в Білорусі, Молдові та Україні), Альгірдас Шемета (Бізнес-омбудсмена).

"На найближчому засіданні плануємо призначити Керівника та Секретаря Комітету, а також розглянути план проведення конкурсного відбору", - написав Саєнко.

Раніше повідомлялося, що зміна процедури призначення керівників держпідприємств і членів їх наглядових рад надасть більше повноважень уряду.

Економічна правда