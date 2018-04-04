В "Ощадбанку" розповіли, чому масово закривають відділення

Державний Ощадбанк закриває відділення виходячи з показників економічної ефективності.

Про це заявив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний в інтерв’ю Економічній правді.

"Головний критерій — економічна ефективність і економічна обґрунтованість нашої присутності в тому чи іншому регіоні. Ми розуміємо, що оскільки банк продовжує процес модернізації, то філіал — це точка, куди повинні бути направлені інвестиції, щоб її розвивати", - сказав він.

За словами Пишного, мережа відділень Ощадбанку продовжить скорочуватися.

"Абсолютно вся мережа філій, яка підпадатиме під скорочення, є економічно неефективною. Левова частка відділень "Ощаду" знаходиться в сільській місцевості. Надалі відбуватиметься не просто механічне скорочення, а оптимізація мережі із застосуванням принципів геомаркетингу, які визначають оптимальне місцезнаходження відділення з точки зору бізнесу", - заявив голова правління Ощадбанку.

За його словами, відділення нового формату показують набагато кращі економічні результати.

"За три роки ми створили 600 відділень нового формату. В деяких випадках їхня ефективність вища удвічі. В середньому в системі вони працюють на 40% краще, ніж філії традиційного формату", - сказав Пишний.

Він додав, що рішення про закриття відділення приймається після комунікації з місцевими органами влади.

"Ми пояснюємо свою аргументацію і кажемо: дивіться, якщо вам потрібно, щоб тут функціонувало відділення і ви вважаєте, що воно вам конче потрібно, ми б хотіли, щоб в цьому відділенні обслуговувалися клієнти, селянські й фермерські господарства, бюджетні організації. Дайте нам щонайменшу підставу залишитися там. У 3/4 випадків – це безрезультатно. Ми ухвалюємо рішення про закриття філій", - заявив він.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Андрій Пишний: Якщо "Укрпошта" хоче бути банком, то банкам треба дати торгувати чайниками і гречкою

Економічна правда