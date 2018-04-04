Міненерговугілля підвищило ціну на вугілля з державних шахт

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило граничну ціну на вугілля, вироблене державними вугледобувними підприємствами.

Про це повідомляє delo.ua з посиланням на документ прес-служби Міненерговугілля.

"Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило граничну ціну на вугілля, вироблене державними вугледобувними підприємствами, на 4,5% (на 110 грн/тонна) - до 2535 грн/тонна (без ПДВ і витрат на транспортування) з 2 квітня", - повідомляється в документі.

За даними Міненергоуля, прогнозна собівартість виробництва вугілля на державних шахтах в 2018 році становитиме 2 937,3 грн за тонну.

"З огляду на зазначене, індикативна ціна 1 тонни вугілля для ГК ТЕС і ТЕЦ України повинна становити 2 535 грн за тонну (без ПДВ і витрат на транспортування) при середній калорійності українського вугілля газової групи 5200 ккалл", - сказано в документі.

У відомстві зазначають, що така ціна відповідає цифрі, розрахованій за методикою НКРЕКУ ("Роттердам +") для грудня 2017 - березня 2018 року. Разом з тим, за даними Міненерговугілля, собівартість виробництва вугілля на державних шахтах ще вище - 2937,3 грн/тонна.