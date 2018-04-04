Газпром заявив про фінальну стадію будівництва "Турецького потоку"

"Газпром" вже через місяць завершить будівництво першої нитки газопроводу "Турецький потік".

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

"Все йде за планом. Можу сказати, що на сьогоднішній день укладено 1047 км в двонитковому виконанні, це 55 відсотків загальної протяжності морської частини газопроводу. Те, що стосується першої нитки - побудовано 827 км, і буквально в першій декаді травня ми закінчимо укладання першої нитки газопроводу. Залишається побудувати приймальний термінал і другу нитку. Так що все йде за планом ", - запевнив голова правління" Газпрому "Олексій Міллер

Турецький потік — проект газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини з суміжними країнами.

Перша нитка газопроводу призначена для турецького ринку, друга — для країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки — 15,75 млрд куб. м газу на рік.

Будівництво морської ділянки Турецького потоку почалося в травні 2017 року. У Газпромі заявляють, що прокладено вже половину морської ділянки Турецького потоку. Сумарно за двома нитками побудовано близько 930 км газопроводу.

За даними НАК Нафтогаз України, запуск газопроводу Турецький потік позбавить Україну щорічних доходів від транзиту газу в розмірі 0,5 млрд доларів.

Економічна правда