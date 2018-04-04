"ВКонтакте" випав з ТОП-10 найбільш відвідуваних сайтів в Україні

Найпопулярнішими сайтами в Україні є Google, Youtube і Facebook. Сайт російської соцмережі "Вконтакте" вибув з першої десятки ресурсів, які відвідують українці.

Про це йдеться в результатах дослідження CMeter компанії Kantar TNS Ukraine.

В першу десятку популярних сайтів входять також сайти Olx, "Приватбанку", "Вікіпедії", Prom.ua, онлайн-магазину "Розетка", Ukr.net, Sinoptik.ua.

Сайт російської соцмережі "Вконтакте" вибув з першої десятки ресурсів, які українці відвідують.

Після свят (14 лютого, 8 березня) знизилося охоплення "Розетки", а китайському маркетплейсу Aliexpress.com весна принесла зростання практично на 2%.

Через холоди українці активно цікавилися погодою, тим самим підвищивши охоплення Sinoptik.ua і Gismeteo.ua на майже 3% і 4% відповідно.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс".