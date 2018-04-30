Україна збільшила виробництво електроенергії

Виробництво електроенергії в об'єднаній енергосистемі України в січні-березні 2018 року зросло на 3,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 44 млрд 542,6 млн кВт-год.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Атомні електростанції за цей період скоротили вироблення електроенергії на 7,6% - до 21 млрд 982,9 млн кВт-год.

Теплові електростанції, а також теплоелектроцентралі і когенераційні установки (КУ) збільшили вироблення на 16,1% - до 17 млрд 613,9 млн кВт-год.

Гідро- та гідроакумулюючі електростанції в січні-березні 2018 року збільшили виробництво на 27% - до 4 млрд 35,7 млн кВт-год, блок-станції - на 3%, до 377,3 млн кВт-год.

Виробництво електроенергії нетрадиційними джерелами (ВЕС, СЕС, біомаса) за перший квартал зросло на 29,5% - до 532,8 млн кВт-год.

Частка АЕС в структурі виробництва електроенергії становила 49,4% (у січні-березні 2017 року - 55,4%), ТЕС, ТЕЦ і КУ - 39,5% (35,4%), ГЕС і ГАЕС - 9,1% (7,4%), блок-станцій - 0,8% (0,9%), альтернативних джерел - 1,2% (1,0).

Як повідомлялося, виробництво електроенергії в ОЕС України в 2017 році збільшилося на 0,4% (на 596,8 млн кВт-год) в порівнянні з 2016 роком - до 155 млрд 414,2 млн кВт-год.