Перевантажені фури "вбивають" українські дороги — Укрдорінвест

Один з факторів, що негативно впливає на якість доріг в Україні, — це перевантажені фури.

Про це в статті для DT.UA пише Олена Криворучко, директор ДП "Укрдорінвест".

За її словами, нещодавно в компанії змогли зафіксувати антирекорд — при допустимій вазі до 40 т вантажівка везла більше 200 т продукції. І по основних магістралях можуть проїхати тисячі перевантажених фур.

"Перевантаження транспорту — це пряме порушення закону. Наприклад, в США за цим стежать поліція та інші контролюючі органи, а далекобійники стають на спеціальні ваги кожного разу, як отримали новий вантаж. І в разі перевантаження можуть взагалі відмовитися везти ту частину партії, яка виходить за допустимі межі, тому що це загрожує їм чималими штрафами", - пише вона.

"Однак в Україні на сьогоднішній день практично немає комплексів для зважування автотранспорту. При цьому навіть ідеальна і якісна дорога навряд чи в змозі пережити рік-два, якщо кожен день по ній будуть рухатися перевантажені фури", — зазначає експерт.

Тому, на її думку, необхідно впровадження системи вагового контролю.

"Сьогодні це один з наріжних каменів успіху реформування дорожньої сфери. Справа в тому, що можна побудувати будь-яку дорогу, але вона все одно зруйнується раніше гарантійного строку, якщо по ній кожен день будуть їздити сотні машин, що порушують вагові норми", - пише Криворучко.

"В Україні необхідно впроваджувати практику вагового контролю і вводити великі штрафи для порушників, тільки це змусить підприємців думати про оптимізацію логістичних ланцюгів", — йдеться в статті.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян звинуватив компанії Нібулон і Bunge у тому, що вони пускають українськими дорогами фури зі значними перенавантаженнями.

30 серпня 2017 року Кабінет міністрів України змінив порядок здійснення габаритно-вагового контролю на автошляхах.