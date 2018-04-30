Bloomberg: Щохвилини Tesla "спалює" 6,5 тисяч доларів. Скоро гроші можуть закінчитися

Існує реальна небезпека, що без додаткового фінансування у компанії Tesla в 2018 році можуть закінчитися гроші.

Про це пише Bloomberg.

За підрахунками видання, щохвилини Tesla "спалює" понад 6,5 тисячі доларів.

Вільний грошовий потік - сума грошових коштів, що генеруються компанією після вирахування капітальних витрат, була негативною протягом п'яти останніх кварталів.

"Це буде ключовий показник, на який слід звернути увагу, після публікації Тесла своїх фінансових результатів (2 травня - ЕП)", - пише видання.

"Свій внесок у фінансові труднощі Tesla, ймовірно, зробила триваюча кампанія з найму співробітників на роботу. Компанія нарощує кількість співробітників рекордними темпами. Так, за 2017 рік їх кількість зросла більш ніж удвічі", - повідомляє Bloomberg.

З 2014 року по 2017 рік кількість робочих Tesla зросла більш ніж в три рази, а дохід на одного співробітника залишився на колишньому рівні.

При цьому наголошується, що General Motors Co. і Ford Motor Co. приносять приблизно в 2,5 рази більше доходу на одного співробітника.

Раніше повідомлялося, що капіталізація Tesla за місяць скоротилася на 14,65 млрд доларів на фоні зростаючої стурбованості інвесторів щодо нестачі готівки у компанії, а також через скандал з аварією її електрокара.

Економічна правда