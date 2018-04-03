Обсяг торгівлі України з Росією виріс вперше за 4 роки

Показники зовнішньоекономічної діяльності України та Російської Федерації в 2017 році виросли вперше з 2013 року.

Про це свідчать підрахунки компанії YouControl, зроблені на основі даних Держстату.

За підрахунками аналітиків компанії, за 2013-2016 роки товарообіг між Україною і Російською Федерацією скоротився в 4,4 рази.

Однак у 2017 році спостерігається пожвавлення торгових відносин.

Зокрема, у 2017 році імпорт російських товарів виріс на 40% (з 5,1 млрд доларів до 7,2 млрд доларів).

Найбільшу частку в ньому займають нафту, добрива і чорні метали.

Крім того, в минулому році на 161% зросли вартісні поставки залізничних локомотивів і на 191% - свинцю з Росії. Імпорт мінеральних продуктів зріс на 42,9%.

Експорт товарів з України в Росію в 2017 році в порівнянні з 2016 роком зріс на 10% (з 3,5 млрд доларів до 3,9 млрд доларів).

У минулому році Україна більше продавала мінеральної та хімічної продукції, машин і обладнання. Також з України вирушило на 163% більше жирів рослинного і тваринного походження.

Рекомедуємо почитати: Сировинна Україна, або Як Росія заробляє на українському склі