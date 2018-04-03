Uber припинив роботу в Словаччині
Вівторок, 3 квітня 2018, 09:41
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Компанія Uber припинила роботу в Словаччині.
Про це пише ЦТС.
Позов до міського суду Братислави подала столична адміністрація ліцензованих водіїв таксі в січні 2018 року.
За їх заявою, автомобілі Uber не відповідають вимогам безпеки, а у водіїв немає посвідчень професійних таксистів. Суд погодився з їхніми доводами.
До цього Європейський суд ухвалив, що у Uber немає статусу технологічної компанії, і зарахував її до транспортних.
Таким чином, на Uber не поширюються деякі пільги, і позов братиславських таксистів був повністю задоволений.
У Словаччині працює національний сервіс замовлення таксі - Hopin Taxi.