Uber припинив роботу в Словаччині

Компанія Uber припинила роботу в Словаччині.

Про це пише ЦТС.

Позов до міського суду Братислави подала столична адміністрація ліцензованих водіїв таксі в січні 2018 року.

За їх заявою, автомобілі Uber не відповідають вимогам безпеки, а у водіїв немає посвідчень професійних таксистів. Суд погодився з їхніми доводами.

До цього Європейський суд ухвалив, що у Uber немає статусу технологічної компанії, і зарахував її до транспортних.

Таким чином, на Uber не поширюються деякі пільги, і позов братиславських таксистів був повністю задоволений.

У Словаччині працює національний сервіс замовлення таксі - Hopin Taxi.